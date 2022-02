Eunice Foote, la tempesta perfetta

No, la tempesta non c’entra. E questo perché, banalmente, parliamo di un’altra Eunice. Vissuta tanto, tantissimo tempo fa. Una scienziata. Che nel 1856 (per prima) documentò il cambiamento climatico. In particolare, citiamo Wikipedia, descrisse l’effetto di riscaldamento della luce solare su diversi gas e teorizzò che la modifica della proporzione di anidride carbonica nell’atmosfera ne avrebbe mutato la temperatura. La scoperta di Eunice Foote gettò le basi per la moderna comprensione dell’effetto serra. Parentesi, importante: il riconoscimento fu dato a uno scienziato irlandese, John Tyndall, cinque anni più tardi. Chiamatela beffona. Solo recentemente, invero, giustizia è stata fatta. John Perlin dell’Università della California, ad esempio, nel 2019 ha definito Foote «la Rosa Parks della...