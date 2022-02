Il sito dell’Expo di Dubai è stato preso d’assalto dai fan dei Coldplay, che lo hanno mandato in tilt nel momento in cui è stata aperto il click day per accaparrarsi uno dei biglietti gratuiti messi a disposizione da Expo.

Dalle 21.00 ora locale di Dubai, Expo ha aperto alla possibilità di registrarsi e prendere uno dei biglietti per guardarsi il concerto dei Coldplay. Le persone che sono riuscite a connettersi ai server del sito web di Expo2020 sono entrati in una coda virtuale, infinita, che ha mandato in tilt il sito online circa venti minuti dopo l’avvio della vendita. Poco prima delle 22 ora di Dubai, il sito è ripartito per una decina di minuti prima di dichiarare il tutto esaurito.