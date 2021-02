Pianista, compositore, direttore d’orchestra, Ezio Bosso ha commosso tutti con la sua contagiosa voglia di vivere. Era nato a Torino il 13 settembre del 1971 e aveva studiato composizione e direzione d’orchestra all’Accademia di Vienna arrivando a condurre alcune delle più importanti orchestre internazionali come la London Symphony, The London Strings, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino e quella dell’Accademia della Scala.

Ha composto musica classica, colonne sonore per il cinema (per Io non ho paura di Salvatores, per Rosso come il cielo di Bortone), per il teatro (per registi come James Thierrée) e la danza (per coreografi come Rafael Bonchela), fino a impegnarsi in sperimentazioni con i ritmi contemporanei. Dal 2011 conviveva con una malattia neuro degenerativa progressiva. Si esibiva...