L’ottantesimo compleanno di Fabrizio De André, che sarebbe caduto oggi, non avrebbe probabilmente suscitato grande attenzione mediatica se non fosse in cartellone nelle sale cinematografiche italiane (solo fino a domani) il documentario che Walter Veltroni ha realizzato sulla base delle riprese di un concerto tenuto dal cantautore genovese nella sua città natale il 3 gennaio del...