In questo difficile 2020 è caduto un centenario che avrebbe meritato certamente di più. Ma questo non ci impedisce di celebrarlo ognuno a proprio modo. In questi giorni la Festa del Cinema di Roma fa un omaggio a lui, all’uomo che è diventato per tutti non solo un regista di culto, ma un aggettivo: Federico Fellini. Nasceva cento anni fa, e ora escono due cose: un bel documentario su di lui, e un cortometraggio di circa 12 minuti, La Fellinette, girato dalla nipote. Il documentario, firmato da Silvia Giulietti, si intitola: Fellinopolis e di fatto si poggia sul lavoro di backstage girato da Ferruccio Castronuovo sugli ultimi set di Fellini: Casanova, La città delle donne, E la nave va, Ginger e Fred. Fu un caso davvero unico, perché il regista riminese era molto geloso del suo lavoro sul...