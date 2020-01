Cosa resta di questo spirito nel cinema di oggi? L’opera di Federico Fellini è ancora viva a cento anni dalla sua nascita oppure - come accade ai magnifici dipinti del sito archeologico che viene scoperto per caso dalla troupe del finto documentario Roma (1972) - si è sbriciolata nel giro di un attimo dopo la sua scomparsa il 31 ottobre del 1993? Anche se il regista de La dolce vita non ha lasciato eredi diretti, il suo cinema è senz’altro ancora vivo e i suoi colori (anche quando si tratta di pellicole in bianco e nero) sono tuttora sgargianti e sorprendenti. Forse proprio grazie a quel miscuglio, unico e inimitabile, tra vita vissuta e pura invenzione, tra conscio e subconscio (il suo Libro dei Sogni è un catalogo di magnifiche ossessioni), tra capacità di ricreare un mondo fantastico in cui tutti possiamo ritrovarci, prendendo al tempo stesso spunto dai fatti minimi dell’esistenza.

Nella Roma di metà anni Ottanta, poteva anche capitare (come è capitato a me) di aggirarsi, in una giornata d’inverno, nelle labirintiche salette della storica libreria Feltrinelli di via del Babuino (ora scomparsa) e di imbattersi nell’inconfondibile sagoma felliniana con tanto di cappello calcato in testa, mantello e sciarpa rossa. Un po’ per curiosità (vediamo cosa legge...), un po’ per attrazione fatale (e se mi proponesse di lavorare su un suo film?) lo seguo, ma d’improvviso ecco che la luce se ne va e piombiamo nel buio più assoluto. Tentoni, cerco di orientarmi, di non lasciarmi sfuggire quell’occasione forse unica. Dopo pochi secondi la luce ritorna, ma di Fellini non c’è più nemmeno l’ombra. Percorro tutte le sale e la salette, scruto in tutti gli anfratti fra gli scaffali, arrivo senza fiato all’uscita, sto per chiedere alla cassiera se per caso non ha visto... quando mi assale il dubbio: e se ciò che ho appena vissuto non fosse altro che un’allucinazione o un sogno, come capita al Mastroianni della Città delle donne? Un dubbio che rimane tale ancora oggi.