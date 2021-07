Ha inventato un linguaggio. Ha fatto a pezzi (con l’ironia) il politicamente corretto molti anni prima che diventasse un mantra intoccabile. Ha messo in ridicolo il potere nell’unico modo possibile: essendogli servile. Ha sdoganato l’iperbole: nei sentimenti, così come nei gesti e nelle parole. È stato l’uomo senza qualità che si è fatto eroe. Per caso. E suo malgrado, ovviamente.

Il ragionier Fantozzi compie in questi giorni 50 anni di gloriosa esistenza letteraria. Fu infatti nel luglio del 1971 che Paolo Villaggio trasformò in libro alcuni articoli scritti per l’Europeo, dando loro dignità di racconto e organicità.

Senza poter immaginare quanto sarebbe accaduto negli anni a venire, l’attore e umorista genovese tracciava, con quel volume, un primo segno indelebile nell’iconografia popolare...