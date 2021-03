Sanremo, si sa, è terra di polemiche. Da sempre, sin dalla notte dei tempi. E così, in attesa della prossima, anche se già si sta discutendo sul calo di spettatori rispetto all’edizione 2020, proviamo a ripercorrere in poco più di tre minuti le maggiori controversie che hanno caratterizzato il Festival della canzone italiana. Da Nilla Pizzi a Morgan e Bugo, passando per Vasco Rossi e le canzoni in playback.