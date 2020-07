A lungo stimato in 15 milioni di franchi, il deficit della Fête des Vignerons 2019 ammonta in realtà a 11,8 milioni. Lo rivelano i conti definitivi pubblicati oggi, secondo cui il costo totale della manifestazione si è avvicinato ai 106 milioni.

L’impatto diretto della manifestazione è valutato in 189 milioni, quello indiretto in 138 milioni. In totale dunque sono state generate ricadute economiche per 327 milioni, ovvero più del triplo delle spese sostenute.