Da quasi un anno Disney+ esiste anche in Europa, e la principale lamentela degli utenti, al di là della disponibilità di contenuti specifici, ha sempre riguardato il target dei vari titoli: in altre parole, se non si è fan sfegatati di questo o quel franchise, o del vasto catalogo dell’animazione, c’è poco pane per i denti di chi predilige materiale dal taglio più adulto (con la parziale eccezione dei documentari, che siano fatti in casa o prodotti da National Geographic). Negli Stati Uniti tale problema era risolto dalla presenza di Hulu, una seconda piattaforma sempre di proprietà della Disney, che però fuori dal territorio nordamericano non esiste. A compensare, dal 23 febbraio, ci pensa Star, la grande novità di questo mese: diventa di fatto la sesta categoria generale del servizio, insieme a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, e conterrà produzioni originali e di catalogo tratte dagli archivi di Fox, Miramax, ABC e altri, con titoli come Lost, 24 e i cinque film di Die Hard. L’aggiunta comporterà un leggero aumento di prezzo per l’abbonamento, ma per chi è già iscritto questo sarà valido solo a partire dal primo rinnovo successivo al mese di agosto 2021. Per i fan dei contenuti per tutti, invece, il 19 febbraio segnerà l’arrivo dello storico Muppet Show, integro (incluse le ultime due stagioni che non sono mai uscite in home video), e del nuovo film Flora & Ulisse, un’avventura ad altezza bambino con uno scoiattolo che si atteggia da supereroe.

Tra le novità in palinsesto c’è anche «The Snoopy Show», basato sui personaggi creati da Charles M. Schulz. © AppleTv+

Mese nostalgico anche per Apple TV+, che dal 5 febbraio propone The Snoopy Show, nuova serie animata basata sui personaggi creati da Charles M. Schulz, sfruttando le potenzialità di un marchio che già dal 2019 impreziosisce la piattaforma, tra l’inedito Snoopy in Space e il successivo acquisto dei diritti dei vari speciali televisivi che sono una componente stabile del piccolo schermo americano da decenni (manca all’appello solo il film uscito nel 2015, in quanto proprietà Disney). Il 19 toccherà invece alla seconda stagione di For All Mankind, il serial drammatico ambientato in una realtà alternativa dove furono i sovietici a vincere la corsa spaziale contro gli Stati Uniti, e il 26 debutterà il documentario Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, che copre la realizzazione del primo album della giovane cantante.

Tom Hanks è protagonista di «News of the World». ©Netflix

Netflix punta principalmente sui film, arrivando nelle case degli abbonati già il 5 febbraio con Malcolm & Marie, dramma intimista girato in ottica Covid (solo due attori, in un unico luogo, con la troupe ridotta al minimo indispensabile). Il 10 tocca a News of the World, western targato Paul Greengrass (la saga di Jason Bourne), con Tom Hanks nei panni di un veterano della Guerra di Secessione che deve riportare a casa, contro la volontà di lei, una bambina cresciuta dalla tribù dei Kiowa. Il 12, per i fan delle storie romantiche, sarà il turno di Tua per sempre, terzo e ultimo capitolo della trilogia inaugurata nel 2018 con Tutte le volte che ho scritto ti amo, e il 23 sarà il grande giorno per gli appassionati di calcio, grazie al debutto di un documentario sulla carriera di Pelé.

Jack Bannon interpreta Alfred in «Pennyworth». © Epix/StarzPlay

StarzPlay si tinge di atmosfere fumettistiche, poiché il 28 febbraio debutterà in Europa la seconda stagione di Pennyworth, la serie thriller-action che racconta le gesta di un giovane Alfred prima che diventasse il maggiordomo della famiglia Wayne e uno dei principali alleati di Batman.

Una scena di «Soulmates» con, tra gli altri, l’attore Charlie Ross Heaton. © Amazon Prime Video

Per quanto riguarda Amazon Prime Video, dall’8 febbraio sarà disponibile Soulmates, serie antologica ambientata in un futuro prossimo dove esiste un test capace di determinare, in maniera inequivocabile, chi è la nostra anima gemella. Il reparto cinematografico della piattaforma propone invece, dal 5 febbraio, Bliss, storia d’amore molto particolare con protagonisti Owen Wilson e Salma Hayek, per la regia di Mike Cahill, in concorso a Locarno nel 2011 con il memorabile film di fantascienza Another Earth.

