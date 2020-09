«Non credo più nel cinema svizzero, ma nei film degli svizzeri», affermava provocatoriamente Stephan Portmann, primo direttore delle Giornate cinematografiche di Soletta. Era il 1966, più di mezzo secolo fa. La sua fiducia era ben riposta, tanto che nel 2019, come nei due anni precedenti, i film prodotti nella Confederazione hanno riscosso un buon successo di pubblico: 875.000 spettatori e quasi il 7% della quota di mercato, al terzo posto dopo Stati Uniti e Francia. Poi, purtroppo, c’è stato lo stop dovuto al coronavirus. E tutto si è fermato.

Si riparte ora, proprio con la rassegna Un po’ di cinema svizzero che avrebbe dovuto prendere il via a fine marzo. I cineclub ticinesi la ripropongono dal 7 settembre al 21 ottobre con qualche aggiustamento e diversi allori. Nel frattempo, infatti, diversi film selezionati sono stati premiati con il Quartz, l’Oscar rossocrociato. Si tratta di Baghdad in my Shadow (iracheni immigrati a Londra, alle prese con il passato e la religione, libertà e sessualità), Le milieu de l’horizon (con Laetitia Casta giovane madre e moglie inquieta), Moskau einfach! (su una spia della polizia politica ai tempi del crollo del Muro) e Der Büezer (un incontro inatteso che sconvolge la vita di un giovane tecnico sanitario).

Oltre al meglio di una stagione ricca per il cinema elvetico, in rassegna ci sono anche due titoli della Svizzera italiana. In Moka Noir - A Omegna non si beve più caffè, Erik Bernasconi indaga sull’amara fine della Bialetti e di altre aziende familiari del vecchio distretto industriale sul Lago d’Orta. E Antonio Prata ritrae poeticamente Monsieur Pigeon, un anziano che da tempo ha smesso di parlare con i suoi simili e si occupa soltanto dei piccioni nel cuore di Parigi. Il programma completo della rassegna Un po’ di cinema svizzero è consultabile qui.

Il cinema svizzero è stato protagonista anche del programma de Le vie dei Pardi, l’appendice del Locarno Film Festival, che venerdì 4 settembre alle 21.00 a Lugano (al boschetto del parco Ciani, ingresso gratuito) propone l’ormai classico Charles mort ou vif del maestro Alain Tanner, premiato proprio al festival di Locarno del 1969. Ovvero, pochi anni dopo la famosa, criticata affermazione di Portmann.