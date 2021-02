Bellinzonese d’origine, attiva da una quindicina d’anni nell’ambito del cinema con la Box Productions fondata insieme a Thierry Spycher, Elena Tatti è oggi una delle produttrici più rinomate in Svizzera, non solo grazie ai due Quartz per il miglior lungometraggio vinti consecutivamente nel 2019 e nel 2020 con Ceux qui travaillent di Antoine Russbach e Le milieu de l’horizon di Delphine Lehericey. Nei mesi scorsi è inoltre stata nominata alla copresidenza dell’AROPA, l’associazione romanda dei produttori dell’audiovisivo.

Quali sono i suoi primi ricordi di cinema?

«Da bambina e da adolescente per me il cinema era già l’attività culturale per eccellenza, anche perché le alternative erano poche. Ho iniziato a frequentare le sale a 13 o 14 anni e il primo film che ho visto credo fosse E.T. di Steven...