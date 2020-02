Essere in due luoghi molto lontani tra loro, nello stesso giorno: una sfida possibile per la Compagnia Finzi Pasca. Il prossimo 29 febbraio, l’autore e regista Daniele Finzi Pasca verrà insignito dello Swiss Society Fellowship Prize 2020 a New York, riconoscimento che ogni anno è attribuito dalla Swiss Society di New York a uno svizzero o a un’organizzazione meritevole, che si è distinto/a per la sua «formazione eccellente, consapevolezza sociale e profonda umanità». Il premio verrà consegnato nel corso dell’annuale Swiss Ball, una serata di gala, che si terrà al celebre ristorante Cipriani di Manhattan, a cui parteciperanno alcune autorità diplomatiche e 300 personalità legate al mondo economico svizzero negli USA.