Caro Gesù Bambino lo so che non sei vero ma che esisti lo stesso. Potresti riaprire presto la luce nei teatri. Il viola ci sta facendo a pezzi. I musicisti suonano negli armadi per non disturbare i vicini, i tecnici accendono e spengono la luce del bagno mille volte al giorno per tenersi in allenamento. Gli acrobati si appendono ai lampadari, le sarte non smettono di tricottare sciarpe tristi lunghe chilometri, chi danza lo fa senza saltare per non disturbare nessuno, chi canta cerca di non respirare, negli uffici non hanno più capelli e quando si disperano non sanno dove mettere le mani, i tragici, i lirici, i comici, gli attori, i clowns e le comparse aspettano appassendo che il telefono torni a suonare. Siamo tutti nei guai. Ho visto che anche quest’anno ti hanno lasciato nudo e crudo, mi spiace. Babbo Natale invece con slitta, renne, cappello e cappotto certi problemi non potrà mai capirli. Scrivo a te perché quelli abituati a venir chiusi fuori da casa abbiamo esperienze comuni da condividere. Scrivo a te perché in queste notti non ci restano che buoi e asini come interlocutori. Ti scrivo con la mia mano sinistra per tornare bambino e parlarti più facile. Potresti prestarci la luce della tua stella così da riaccendere i teatri? Da bambino a bambino, vorrei solo poter tornare a giocare. Con il mio affetto. Daniele, con i miei amici.