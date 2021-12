La giacca è una delle almeno sette utilizzate nello show, spiega la casa d’aste sul suo sito: una si trova in uno dei musei della Smithsonian Institution di Washington. E non poteva mancare la motocicletta Triumph color argento che ‘The Fonz’ ha cavalcato durante tutta la serie tv andata in onda sulla ABC, che dovrebbe essere battuta per 80.000-120.000 dollari.