«Ogni volta che mi illudo d’incontrare quel signore che ritengo sia il teatro, mi rendo conto di vivere la più bella illusione della mia vita», ha sempre dichiarato Franca Valeri. Ed è in questa illusione, in questo incontro il segreto della sua vitalità che la porta quest’oggi a tagliare il traguardo dei cent’anni di vita con quell’arguzia che ha caratterizzato la sua lunga carriera durante la quale ha saputo farsi interprete dei vizi, dei mutamenti e delle debolezze di una società italiana – dapprima in grande trasformazione e poi in decadenza – in modo colto, ironico e in netto anticipo sui tempi.

Gli inizi parigini

Già perché Franca Valeri, nata a Milano il 31 luglio 1920 da una famiglia di origine ebraica (vero nome Franca Maria Norsa) è stata la prima vera voce femminile autonoma della...