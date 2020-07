La Svizzera è sempre stato un punto di riferimento importante per la sua attività?

«Con gli anni è diventata un luogo importante, ma all’inizio della mia carriera ho dovuto andare all’estero per studiare e anche per trovare concerti, perché il mondo musicale svizzero ancora oggi è molto chiuso. Ci sono organizzatori che non hanno il coraggio di invitare gli artisti di casa propria e questo negli altri Paesi non succede. Quindi ho vissuto una situazione che non è stata semplice. Poi, quando la mia carriera funzionava già molto bene, la Svizzera ha iniziato a invitarmi molto spesso. La considero quindi una patria musicale tardiva».

A settembre debutterà in concerto con i Berliner Philharmoniker nella capitale tedesca: un’emozione particolare?

«Certo, è l’orchestra più quotata al mondo, i suoi componenti...