C’era un misto di eccitazione e di frenetica attesa lunedì sera in piazza S. Francesco a Locarno nei minuti che precedevano l’avvio dell’edizione 2021 delle Settimane musicali di Ascona. Perché quello che stava andando in scena era qualcosa di più di un normale concerto d’apertura: era infatti il primo evento sinfonico al coperto dopo due anni di pandemia e in tutti - musicisti e pubblico - era palpabile l’emozione. Che però è subito svanita quando il direttore artistico della rassegna, Francesco Piemontesi, stravolgendo il programma di sala ha attaccato, affiancato dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma diretta magistralmente da Daniele Gatti, il delizioso Concerto n. 12 di Mozart: una pagina che fa risaltare nella sua pienezza il genio compositivo mozartiano e il suo ineguagliabile mix di freschezza, trasgressione (il primo e il terzo movimento) ma anche di grande rispetto e ammirazione nei confronti dei suoi Maestri, Bach in primis, ben evidenziato nella parte centrale. Una pagine mirabile che ha immediatamente riportato il pubblico in quella dimensione di fruizione della musica che due anni di restrizioni sembravano aver cancellato, sottolineata dalla pioggia di applausi finali che hanno costretto Piemontesi ad un gradevolissimo «bis» anch’esso mozartiano, l’Allegretto grazioso della Sonatina in Si bemolle maggiore con cui il direttore si è congedato dalla platea. La serata inaugurale delle «Settimane» è poi proseguita con il complesso italiano che ha regalato al folto pubblico (altro bel segnale di ripartenza!) un’ora abbondante di grande sinfonismo: dapprima con l’Apollon Musagète di Stravinskij e poi con la Sinfonia n. 4 di Beethoven entrambe accolti dal pubblico con grande entusiasmo.

Prossimo appuntamento con le «Settimane» venerdì, sempre nella chiesa di S. Francesco a Locarno, con l’Orchestra sinfonica della Rai diretta da Fabio Luisi e Jan Vogler al violoncello.