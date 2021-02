«Quando ero giovane mio padre mi diceva: le ballate le suoni bene, ma ti manca l’anima. E aveva ragione: è con l’età e l’esperienza, che si acquista la giusta sensibilità per questo tipo di composizioni. Per le quali sento ora di avere lo spirito giusto». Così Franco Ambrosetti a proposito del suo nuovo disco Lost Within You, uscito in questi giorni sul mercato internazionale accolto con entusiasmo dalla critica soprattutto d’oltre oceano. E del quale abbiamo parlato con il trombettista e band leader ticinese.

Lost Within You è l’ennesimo capitolo di un percorso discografico che ha avuto una grande impennata nell’ultimo quinquennio, con la realizzazione di un album all’anno. In pratica da quando ha deciso di andare ufficialmente «in pensione» non è mai stato così attivo...«In effetti è così...