Tra gli anniversari che hanno caratterizzato questo 2021 ormai agli sgoccioli c’è il centenario della nascita dello scrittore ticinese più prolifico del secondo Novecento: Franco Enna, alias di Francesco Cannarozzo, nato nel 1921 a Enna, la città dell’entroterra siciliano posta a mille metri d’altezza nel mezzo della Trinacria, ma luganese d’adozione avendo trascorso buona parte della sua vita in riva al Ceresio, dove è poi scomparso nel 1980 e dove scrisse la maggior parte dei suoi numerosissimi romanzi. Enna, che si dotò del suo pseudonimo su suggerimento di Alberto Tedeschi (direttore della collana «Libri Gialli» di Mondadori) nel 1955, aveva cominciato a pubblicare alla fine degli anni ’40 proprio a Lugano per le edizioni Tell. In precedenza, era stato amico e mentore di Andrea Camilleri...