L’estate a cui andiamo incontro sarà priva di grandi appuntamenti, ma per Frédéric Maire (direttore della Cineteca svizzera di Losanna e già alla guida del Festival di Locarno) gli spunti di riflessione sul futuro di sale cinematografiche e festival non mancano.

Le sale della Cineteca di Losanna sono chiuse da metà marzo ma l’attività continua: come?

«Il lavoro continua, nonostante tutte le difficoltà organizzative legate alla situazione contingente. Per ciò che riguarda le attività aperte al pubblico abbiamo iniziato a proporre gratuitamente ogni settimana un film online sul nostro sito, fino a questa sera si potrà visionare Le Grand Soir scelto per rendere omaggio a Francis Reusser, da poco scomparso, e sarà seguito da altri titoli. In quanto archivio svizzero abbiamo scelto film di registi...