Ha preso il via oggi, 22 maggio, e durerà fino al 3 giugno l’asta di fumetti #disegnamoXaiutare promossa online dalla Marco Lucchetti Art Gallery di Lugano a sostegno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Città quest’ultima tra le più colpite dalla pandemia di Covid-19. Un’iniziativa benefica che vede all’incanto opere realizzate da Bruno Bozzetto, Milo Manara, Lorenzo Matteotti, Giuseppe Palumbo, Simone Bianchi, Beniamino Delvecchio e tanti altri.

La «call to action», lanciata qualche settimana, ha visto l’adesione di «più di un centinaio di attori del mondo del fumetto italiano – fanno sapere i promotori –: dalle matite dei grandi maestri a quelle di chi si è appena affacciato alla professione e poi scrittori, editori, commercianti, galleristi e collezionisti».

L’iniziativa benefica, nata dall’ispirazione e con il sostegno del maestro Bruno Bozzetto, è resa possibile anche grazie alla collaborazione con l’ARF di Roma, la casa d’aste Catawiki, il Salone internazionale del fumetto Comicon di Napoli, Inventario di Bologna, le Librerie SuperGULP, l’editore Luca Mencaroni.

Tutti i proventi dell’incanto online #disegnamoXaiutare, come viene spiegato sul sito della galleria d’arte luganese, saranno raccolti dalla casa d’aste Catawiki e inviate direttamente all’Ospedale Papa Giovanni XXIII.