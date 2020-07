Sabato 25 luglio alle ore 20 Gardi Hutter sarà in scena alle cave di Arzo con il suo storico spettacolo Giovanna d’ArpPo, che il prossimo anno festeggerà i 40 anni dal debutto sul palco del CRT di Milano. L’incasso della serata andrà a sostegno di progetti di artisti locali, particolarmente colpiti dalla crisi pandemica.

In questo periodo per molti versi drammatico, qual è l’importanza della risata che può suscitare un clown come lei?

«La risata è sempre importante perché viene dal tragico, è figlia della tragedia. I peggiori drammi esaltano la comicità più sfrenata. Il tema della nascita della risata mi ha sempre interessata, poiché se il pianto è naturale non si può dire la stessa cosa del ridere, che è un fatto culturale. Il bambino nasce e subito piange, mentre per capire cosa significhi...