«Ah sì, la moglie di Fellini!»: questa la frase più ricorrente, se non l’unica, che si rischia di sentire quando si cita il nome di Giulietta Masina. È vero: l’attrice nata a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, il 22 febbraio del 1921 è stata per mezzo secolo la compagna di vita del più grande regista italiano del XX secolo, personaggio artisticamente e mediaticamente straripante, al fianco del quale - almeno pubblicamente - ha sempre recitato il ruolo di diligente comparsa. Con il marito però Giulietta ha intessuto una relazione intima, di complicità, collaborazione e conforto psicologico per un uomo che ha sempre convissuto con i fantasmi della propria mente vulcanica e l’ha pure tradita a più riprese, senza che lei mettesse mai veramente in discussione la loro coppia. Sul set,...