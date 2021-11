«Nessuno ha il diritto di infettare gli altri». Non ha mezzi termini Gene Simmons, fondatore della rock band Kiss, contro chi rifiuta di vaccinarsi. Ospite del canale ‘Talkshoplive’s Rock N’ Roll’, Simmons non ha nascosto ciò che pensa di chi non si è vaccinato. «Chi è favorevole ad essere tra di noi senza vaccinarsi, è un nemico» - ha detto. «Non mi interessa dei credo politici - continua -. Non ti è concesso di infettare gli altri solo perché credi di avere diritti che sono deliranti ovviamente. Non hai il diritto si passare con il rosso e il governo ha il diritto di fermarti. Devi metterti le cinture di sicurezza. Non puoi fumare in un edificio. Non è perché ti vogliono togliere dei diritti, è perché il resto di noi non lo sopporta. Non vogliamo sentire l’odore del tuo fumo. Non voglio prendermi la tua malattia».