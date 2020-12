Ottant’anni fa, il 21 dicembre 1940, nasceva Frank Zappa, eclettica e originale figura di chitarrista, compositore, cantrante, produttore, discografico, regista, scrittore e, per usare una felice espressione del critico Riccardo Bertoncelli, «re dei matti» del rock anche se questo genere musicale è sempre andato strettissimo all’artista americano di discendenze siciliane. Un caso unico, il suo, nel Novecento, ma, probabilmente, anche in tutta la storia della musica, una capacità (e una volontà) di spaziare tra gli stili e le tecniche prossima all’ossessione, così come l’incessante necessità di documentare (quasi) ogni nota arrivando a costituire un corpus che oggi consta, ufficialmente, di più di cento album, metà dei quali pubblicati dopo la prematura scomparsa. Come è accaduto per Federico...