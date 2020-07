Fra le tante esposizioni sopravvissute alla pandemia e che hanno riaperto nelle scorse settimane dopo il lungo lockdown, la mostra «Georges de La Tour. L’Europa della luce» a Palazzo Reale a Milano si configura come un appuntamento irrinunciabile. E non solo perché La Tour è uno dei grandi artisti del Seicento europeo, soprannominato il «Caravaggio francese» per la qualità della sua pittura, o perché la rassegna milanese costituisce la prima retrospettiva mai dedicata all’artista in Italia. La Tour è un autore che non finisce di stupire, di cui non se ne ha mai abbastanza, tanto da suscitare una curiosità profonda e divenire una sorta di necessità.

È stato definito «il pittore che nacque due volte»: la prima a Vic-sur-Seille, piccolo centro in Lorena, nel 1593, e la seconda a Parigi, nel 1934,...