È un periodo di cambiamenti per la Radiotelevisione della Svizzera italiana: la necessità di attuare delle misure di risparmio, ma anche di adattarsi ai mutamenti dell’universo massmediatico, obbligano il servizio pubblico ad una riorganizazione. Che a Comano è iniziata anche attraverso l’accorpamento di alcuni settori all’interno del nuovo dipartimento Cultura & Società tra i cui responsabili c’è Gian Andrea Costa, specificatamente per quanto riguarda la produzione e gestione di eventi, iniziative sul territorio e dell’offerta musicale della struttura radio-televisiva: un ruolo importante, in considerazione dell’incidenza che la RSI ha quale promotore e sostenitore di iniziative artistico-culturali sul nostro territorio. Lo abbiamo intervistato.

La RSI è da sempre il motore musicale della...