«Per quanto si dica che il mondo è pieno di pigri e fannulloni, il lockdown, che ha costretto milioni di persone a casa per mesi in tutto il mondo, ha mostrato una situazione contraria: ci siamo infatti lamentati di questo ozio, abbiamo avuto problemi a star fermi, a non lavorare, a star distesi sul divano a guardare vecchi film in tv o a ritrovarci con la famiglia per fare altro». L’ozio e la pigrizia non sembrano appartenere all’uomo moderno, almeno per Gianfranco Marrone, ordinario di semiotica all’Università di Palermo e autore del saggio La fatica di essere pigri. Lo abbiamo intervistato.

Professor Marrone, nel suo saggio, analizzando acutamente il lato debole della propensione umana all’inattività, sembra escludere che lo stop forzato, cui ci ha costretto il coronavirus, possa aver creato...