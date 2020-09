La guerra invade gli schermi della 77. Mostra del Cinema di Venezia, ma non con film che mostrano eserciti e battaglie, bensì la geografia umana dei sentimenti: il dolore di chi sopravvive, la confusione e la tristezza di chi non ha casa, né mezzi e deve cercare comunque di riannodare i fili della propria esistenza. È quel che succede in Notturno documentario di Gianfranco Rosi, terzo film italiano in concorso, girato nello spazio di tre anni, sui confini tra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano. Regioni che hanno conosciuto ogni tipo di conflitto: guerra civile, dittatura, invasioni straniere e la piaga dell’ISIS.

Lontano dalla linea del fronte

«Ho voluto raccontare le storie di personaggi lontani dalla linea del fronte, ma dove giunge l’eco della guerra, la sua presenza opprimente, quel peso così gravoso da impedire a chiunque di proiettarsi nel futuro - ha detto Gianfranco Rosi in conferenza stampa - Ho cercato di mostrare la quotidianità di chi vive lungo il confine che separa la vita dall’inferno».

Così Alì a diciassette anni, o poco, più si alza ogni giorno all’alba per inventarsi un lavoro: pescatore, cacciatore, o accompagnatore di cacciatori, qualsiasi cosa pur di riportare a casa qualche soldo per mettere in tavola di che sfamare se stesso, la madre e cinque fratelli e sorelle più piccoli. C’è chi con lo stesso intento, dopo un lungo tragitto in moto, recupera una canoa nascosta in un canneto e scivola sull’acqua della palude, tutte le notti, cercando i nidi di uccelli lacustri, mentre la brezza notturna porta il rumore dei colpi di cannone e delle raffiche di mitragliatrice e in lontananza più delle stelle splendono i bagliori degli incendi. Una donna risente i messaggi sonori inviatigli dalla figlia rapita dai militanti dell’ISIS che per lasciarla andare vogliono un riscatto e intanto la spostano da un accampamento all’altro.

Brandelli di esistenza, tragedie senza fine raccontati da immagini banali e apocalittiche allo stesso tempo, immerse nel silenzio della natura ammutolita dalla follia umana.

Un ponte fra due culture

Un bel film coraggioso e disturbante Notturno di Gianfranco Rosi al quale fa da contraltare Laila in Haifa (Israele, Francia, Svizzera, Italia), film in concorso di Amos Gitai che immagina una sorta di Bar Intergalattico di Guerre Stellari in Israele. È il Fattoush di Laila, un locale dove c’è tutto: bar, ristorante, attività artistiche e culturali e che ad Haifa accoglie tutti, ebrei e palestinesi, etero e gay, radicali e moderati, affaristi e politici disillusi, donne che tentano di scrollarsi di dosso la violenza e il maschilismo dei propri uomini e travestiti che lì possono incontrarsi e passarci insieme la serata.

«Non ci provare neppure ad appendere quella fotografia. Non voglio soldati su questo muro». Dichiara decisa la ragazza della galleria d’arte al suo aiutante che allestisce la mostra delle opere di Gil, attivista e fotografo israeliano, già pronto per l’inaugurazione. Ma Laila, ha le sue regole e le sue speranze e nel suo locale si respira il salmastro del mare e aria di libertà.

Laila in Haifa è un’idea bella e stimolante che immagina un ponte gettato tra due società e realizza un possibile sogno di pace. Peccato che il film risulti appesantito da una sceneggiatura eccessivamente teatrale dagli accenti esistenzialisti.

