Si è chiusa questa sera al Castelgrande di Bellinzona davanti a un pubblico numeroso e appassionato l’edizione 2021 di Castle On Air. Protagonista della serata una Gianna Nannini che pur in versione inedita (si è presentata sulla scena accompagnata unicamente da un pianista) non ha difettato della sua proverbiale grinta regalando un recital intenso e appassionato che dopo aver passato in rassegna le canzoni del suo ultimo album «La differenza», ha ripercorso le pagine più conosciute e accattivanti del suo ricco repertorio, come «Fotoromanza», «I maschi», «America», «Aria» e «Bello e impossibile».