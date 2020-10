Gianrico Carofiglio, scrittore tra i più affermati e amati in Italia e non solo, sarà ospite domani , sabato 24 ottobre, alle 11.00 della prima «Colazione letteraria» stagionale del LAC di Lugano promossa in collaborazione con PiazzaParola. Lo abbiamo intervistato su ciò che lo ispira, sulla natura dei suoi thriller e sugli scrittori imprescindibili del passato: i classici.

Gianrico Carofiglio, a quarant’anni lei si scopre narratore e dà avvio a una fortunata carriera di giallista. È ritenuto il capostipite del “legal thriller” all’italiana per le storie dell’avvocato Guido Guerrieri. Che cosa ne pensa di questa etichetta che le è stata affibbiata?«Innanzitutto, essere ritenuto capostipite di un genere che in Italia conta a tutt’oggi pochi esponenti non ha molto senso. Inoltre, dal mio punto...