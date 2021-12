Il noto DJ italiano Gigi D’Agostino, conosciuto anche come Gigi Dag, ha spiazzato tutti i fan con un annuncio sui social network in cui rivela di esser gravemente malato. Sui suoi canali si legge: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi, mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore. Tanto amore».