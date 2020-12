Bird lives!, Charlie Parker è vivo, campeggiava la scritta nei locali newyorkesi della seconda metà degli anni Cinquanta. Anche noi abbiamo avuto, per quanto diversissimo, un musicista in grado di sopravvivere nell’immaginario collettivo, di farsi evocare a distanza di anni: è il pianista, compositore, direttore d’orchestra e intellettuale Giorgio Gaslini, scomparso per un incidente a Parma nel 2014, nei cui dintorni viveva da tempo con la moglie Simona Caucia. Che in questi giorni ha annunciato la pubblicazione del catalogo delle opere del compositore, attivo per decenni tento nell’ambito del jazz quanto in quello della musica contemporanea in senso lato. L’impegnativo catalogo dell’opera gasliniana, per i tipi di Suvini e Zerboni, è stato curato da Maria Giovanna Barletta, già curatrice...