Ipotizzando un identikit del «re delle discoteche» il primo pensiero sarebbe per un giovane aitante e un po’ estroso che ama la mondanità e non per un ottantenne signore dallo sguardo pacato e soddisfatto da dirigente di banca in pensione, abbastanza refrattario alle luci della ribalta. Invece il vero e unico «king of disco» ha proprio queste fattezze che corrispondono a quelle di Giovanni Giorgio Moroder, italiano di Ortisei (dove è nato otto decenni fa, il 26 aprile 1940), da dove negli anni Sessanta è partito alla volta della Germania prima e dell’America poi per mettere in atto una delle maggiori rivoluzioni all’interno della musica pop del XX secolo, seconda per importanza solo all’avvento del rock’n’roll: la discomusic.Un ragazzo curioso

Una rivoluzione della quale Giorgio Moroder è...