Il mondo della danza è un contesto molto frequentato dal cinema, sia perché offre la possibilità di girare sequenze dominate da coreografie e musiche in grado di esprimere emozioni allo stato puro, sia perché spesso la concorrenza spietata fra più ballerini per ottenere lo stesso ruolo è fonte di duelli spettacolari all’ultima piroetta. Senza dimenticare gli aspetti legati ai pregiudizi nei confronti dei ragazzi che intraprendono questa strada, spesso trattati da omosessuali, soprattutto se di origini modeste. Questi elementi sono tutti presenti anche in And Then We Danced, il lungometraggio che il regista svedese di origini georgiane Levan Akin ha girato a Tbilisi, tra i giovani danzatori dell’Ensemble Nazionale Georgiano. Nel narrare le vicende artistiche e sentimentali di Merab (figlio di un danzatore e quindi da sempre votato a quest’arte), di Mary (la sua partner fissa) e dell’aitante Irakli (che arriva dalla provincia e punta, come Merab, a un posto nella troupe principale) al cineasta interessa soprattutto mettere in evidenza l’enorme divario esistente tra le giovani generazioni e quelle più anziane, cresciute sotto il regine sovietico, per le quali l’identità nazionale si riassume in tre elementi intoccabili: la Chiesa ortodossa, il canto polifonico e la danza tradizionale. Soprattutto Merab si scontrerà con questa mentalità monolitica e riuscirà a scalfirla solo nella magnifica sequenza danzata finale esprimendo appieno la propria personalità. And Then We Danced non è però soltanto un film sul mondo della danza, ma permette allo spettatore di farsi anche un’idea di quella che è la realtà sociale nella Georgia di oggi. Un Paese - come molti altri dell’ex blocco sovietico, profondamente diviso fra un’incontenibile voglia di cambiamento e una sterile nostalgia per un passato che ha ben poco di glorioso. Una realtà bifrontr le cui spaccature emergono anche nei piccoli avvenimenti della vita quotidiana dei protagonisti.