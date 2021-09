Quando due menti geniali si incontrano è lecito attendersi riflessioni e spunti profondi e arricchenti. Ed è proprio quello che è successo lo scorso sabato 4 settembre a l Palacinema di Locarno, che è stato teatro di una conversazione tra l’architetto ticinese Mario Botta e Michelangelo Pistoletto. Quest’ultimo, uno degli scultori più significativi del secolo scorso, ha colto l’occasione per raccontare la sua mostra antologica al Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, dove ha donato anche una sua versione del Terzo Paradiso, ma soprattutto per lanciare un monito ai giovani, i quali hanno il dovere e il potere di essere la risposta alle sfide globali che stiamo vivendo in questi mesi.