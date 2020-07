Per sopraggiunti e improvvisi motivi di salute l'artista Giovanni Vernia è costretto a cancellare la data a Lugano del 1. agosto nell’ambito del Long Lake Festival. Una situazione evidentemente slegata dalla volontà del promoter, dell'agenzia e dell'artista stesso.



Al suo posto, sempre sabato 1. agosto alle Terrazze Foce (ore 21:30), si esibirà un altro volto noto della risata italiana: Raul Cremona.



Raul Cremona propone un viaggio surreale nella sua lunghissima memoria artistica, attraverso i suoi personaggi più celebri: Jacopo Ortis, dall'eloquio comicamente gassmaniano; Silvano il mago di Milano, immagine distorta del più grande prestigiatore italiano; l'intollerante e milanesissimo Omen. Nel corso dello spettacolo Raul Cremona, con disincanto e un pizzico di nostalgia, ci regala un giro in giostra, vorticoso e poetico, riconfermandosi quel cantastorie che, con grande originalità, si serve della magia come arte della narrazione.