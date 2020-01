Sui documenti c’è scritto Andrea Sasdelli. Il pubblico però lo conosce come il «poveta romagnolo vinificatore» Giuseppe Giacobazzi, maschera con la quale si è fatto conoscere sui palchi della comicità tv (Zelig soprattutto) che poi ha abbandonato per quelli teatrali, come quello di Locarno, dove stasera proporrà lo spettacolo Noi - Mille volti e una bugia. Lo abbiamo intervistato....