Circa 150 stazioni radio pubbliche europee trasmetteranno simultaneamente domani alle 7:45 gmt (le 8.45 in Svizzera) la canzone di John Lennon e Yoko Ono Give Peace a Chance, a sostegno della pace in Ucraina: lo ha annunciato l’European Broadcasting Union (EBU), precisando che il brano potrà essere ascoltato in più di 25 Paesi, inclusa l’Ucraina, e anche le stazioni radio private europee si uniranno all’iniziativa.