Si considera un superstite in un mondo profondamente cambiato per ciò che riguarda le arti figurative: «Il fatto di avere ancora un certo credo pur senza aver cambiato pelle e di potermi concentrare solo ed esclusivamente sul mio lavoro, con l’unico obiettivo di migliorarmi, mi dà una certa soddisfazione: sì, mi inorgoglisce». Cesare Lucchini è davvero sempre lo stesso: il tempo passa anche per lui - oggi compie la bene augurante cifra degli ottant’anni, poiché 8 è il numero dell’infinito - ma l’energia e la verve sono ancora quelle dell’epoca dell’Accademia di Brera in cui, ben giovane, dava le prime pennellate a quella che sarebbe diventata una lunga e proficua carriera. Un superstite, dicevamo. Cesare ama ricordare e ribadire questo concetto: «Ma non soltanto io sono un sopravvissuto, sia...