Martedì sette luglio, Sir Richard Starkey, per tutti Ringo Starr, compirà 80 anni. È il compleanno del batterista più famoso, e secondo alcune fonti, anche il più ricco, del mondo. «Mi piacciono i compleanni e quello di quest’anno sarà un po’ più speciale. Niente invitati, niente torta per cento persone. In compenso metteremo su questo show e sarà ugualmente un gran compleanno. Per farmi gli auguri i fan possono dire, pensare o postare #peaceandlove a mezzanotte del sette luglio» ha dichiarato.