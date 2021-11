Il disco, uscito con Universal Music Group il 5 novembre, ha debuttato in vetta alle classifiche in 18 Paesi, vendendo oltre 1 milione di copie durante la prima settimana e conquistando oltre 190 milioni di stream globali.

In Germania ha raggiunto la testa della classifica, certificato Platino durante la prima settimana di vendite (oltre 205 mila copie): è il miglior debutto per un disco internazionale negli ultimi 6 anni.

Negli Stati Uniti il disco è entrato direttamente alla #1 della classifica Top Albums, con il più alto debutto di sempre per gli Abba in territorio americano. In Australia l’album ha segnato l’esordio più alto del 2021 in classifica. Ha raggiunto già numerose certificazioni Oro e Platino in tutto il mondo ed è il debutto internazionale più alto dell’anno in Giappone, Germania, Australia, Gran Bretagna e Francia.