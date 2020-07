Non è, probabilmente, il batterista più bravo del mondo ma è sicuramente il più conosciuto, il più simpatico e anche il più ricco. È sir Richard Starkey, per tutti Ringo Starr, che oggi taglia l’importante traguardo degli ottant’anni, che l’ex Beatle ha deciso di festeggiare in modo speciale. «Mi piacciono i compleanni e quello di quest’anno sarà un po’ più speciale. Niente invitati, niente torta per cento persone. In compenso metteremo su questo show e sarà ugualmente un gran compleanno. Per farmi gli auguri i fan possono dire, pensare o postare #peaceandlove a mezzanotte del sette luglio» ha dichiarato.

In pratica quest’oggi, collegandosi sul suo canale YouTube, tutti potranno gustare un inedito concerto benefico comprendente performance domestiche e filmati dal vivo suoi, di Paul McCartney,...