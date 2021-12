Sulla scrivania un Hulk con la mascherina, ma soprattutto tanti fogli di bozze e di idee. Sarebbe impossibile pensare che possa appartenere a quello che per oltre 10 anni è stato uno dei più importanti dirigenti di Mediaset. E invece quella è proprio la «centrale operativa» di Luca Tiraboschi, ex direttore di Italia Uno che da qualche anno si è trasferito in Ticino. Ma non chiamatelo buen retiro: nel Malcantone Tiraboschi sta lavorando con ancora più veemenza a quella che, se non seconda vita, è di certo la sua prima passione. II 58.enne bergamasco è infatti un apprezzato fumettista e ha appena finito di realizzare la nuova opera del suo eroe Goccianera. Un personaggio profondo, cupo, che racchiude alcune delle nostre paure, dalle più recondite a quelle all’apparenza più banali, in un libro che si può fregiare dell’essere al 100% Swiss made.