Famosa, ma non famosissima. La scelta di Google per il doodle di oggi ricade su Anna May Wong, la prima attrice di origine cinese, ma di nazionalità americana, a diventare una star di Hollywood (nonostante i pregiudizi dell’epoca).

Il suo nome di battesimo era Wong Liu Tsong, ed è nata nel 1905 a Los Angeles, a Chinatown, da genitori di origini cinesi. Lavorò nel cinema muto e sonoro e calcò le scene di teatri, con comparse anche in radio e televisione.

Wong divenne un’icona di stile e ottenne popolarità in tutto il mondo. Tuttavia, l’attrice restava confinata in ruoli stereotipati, mentre Hollywood continuava ad assegnarle parti di secondo piano. Partì quindi per l’Europa, dove le furono affidati ruoli di grande importanza, fra cui nel film Piccadilly (1929), mentre l’anno successivo fu la protagonista del suo primo film parlato, dove recitò in tre lingue, The Flame of Love (1930). Ebbe anche una parte accanto a Marlene Dietrich, in Shanghai Express (1932) di Josef von Sternberg.

Nonostante i ruoli di rilievo però il suo compenso non era elevato quanto quello degli attori occidentali.

Negli anni della seconda guerra mondiale distolse progressivamente l’attenzione dalla carriera cinematografica e dedicò le sue risorse alla causa cinese contro il Giappone. Anna Wong ritornò sotto i riflettori negli anni cinquanta, con numerose apparizioni televisive, oltre che nella sua serie The Gallery of Madame Liu-Tsong del 1951. Dopo un’apparizione nel film Ritratto in nero (1960), Anna Wong aveva intenzione di ritornare al cinema con Fior di loto, ma morì per un attacco cardiaco, nel 1961, all’età di cinquantasei anni.

Per decenni fu ricordata per i personaggi stereotipati che nell’immaginario cinematografico sono legati alla figura della donna orientale. La sua vita e la sua carriera furono rivalutati in occasione del centenario della sua nascita in tre principali opere letterarie e rassegne cinematografiche.

©CdT.ch - Riproduzione riservata