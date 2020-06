Gori, l’anarchico esiliato che rese immortale Lugano

Stavolta ci tocca da vicino. Addio Lugano bella. Storie di ribelli, anarchici e lombrosiani di Massimo Bucciantini, storico dell’Università di Siena, appena uscito per Einaudi è il terzo e ultimo libro dedicato a una battaglia per la libertà nella storia d’Italia. Su questa sua appassionata incursione luganese gli abbiamo posto qualche domanda.

Professor Bucciantini, mentre Il canto degli anarchici espulsi meglio noto come Addio Lugano bella è rimasto romanticamente nell’immaginario popolare fino ai nostri giorni la storia del suo autore, Pietro Gori, è andata via via perdendosi nel tempo: per quali ragioni rievocarla oggi?

«Perché di fronte al mondo di oggi, credo che sia cosa buona e giusta ricordarsi di chi a partire dalla fine dell’Ottocento cantava “nostra patria è il mondo intero” e unica...