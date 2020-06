Graficamente Giacometti

Lui lo sapeva benissimo: in principio era il disegno e il disegno, qualsiasi disegno su qualsiasi supporto, in qualsiasi condizione era l’atto primigenio alla base di qualsiasi esperienza artistica. E d’altronde tutti gli innamorati del grande bregagliotto rimangono affascinati da quel suo non sprecare nemmeno un centimetro quadrato di carta, come se Alberto Giacometti non smettesse mai di disegnare dappertutto. Dalla scatola di fiammiferi all’angolo di un elenco telefonico. Sempre all’eterna ricerca della «meraviglia delle meraviglie», all’inesausta, ma insoddisfatta, ricerca dell’essere. E d’altronde i critici che si sono occupati dell’opera di Alberto Giacometti concordano che per l’artista di Borgonovo ( perché lì, in quella frazione di Stampa, egli nacque il 10 ottobre del 1901, come...