Weekend ricco di appuntamenti per il 7. Film Festival Diritti Umani che per l’occasione ritrova la sua sede luganese tradizionale del cinema Corso ma continua a proporre proiezioni anche in altre località del cantone. Ad esempio nella sala del Plaza di Mendrisio, dove oggi alle 17.45 sarà presentato Amazonian Cosmos del regista ginevrino Daniel Schweizer, coprodotto dalla compianta Tiziana Soudani per Amka Films e da RSI. Schweizer, che sarà presente alla proiezione, segue il viaggio in Europa di due sciamani delle tribù amazzoniche dei Macuxi e degli Yanomamö, invitati, di fronte a una commissione dell’ONU a Ginevra, a illustrare la propria drammatica situazione di sopravvivenza in un contesto naturale sempre più minacciato da speculatori di ogni tipo. sostenuti dal governo del presidente...