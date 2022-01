L’intervista

Cosimo Fini, in arte Guè Pequeno, è uno dei rapper più influenti d’Italia dapprima come membro dei Club Dogo, poi come solista. Il 10 dicembre ha pubblicato per Island Records il suo settimo album in studio, GVESVS, e ha accorciato il suo pseudonimo in Guè. Lo abbiamo incontrato alla vigilia del doppio concerto in programma sabato 29 allo Studio Foce di Lugano (ore 21.30) e al Vanilla Club di Riazzino (ore 23.00) - IL VIDEO